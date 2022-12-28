Санкції проти РФ не потрібно скасовувати і після деокупації України — глава МЗС Латвії

Санкції проти РФ мають залишатися чинними і після деокупації українських територій — доти, доки Москва не визнає незалежність, суверенітет та міжнародно визнані кордони України та не виплатить гроші на реконструкцію зруйнованого. Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс у щорічному звіті про підсумки та нові плани у сфері зовнішньої політики, повідомляє Delfi .

На думку міністра, Латвія разом із партнерами має продовжувати працювати над координацією щодо санкцій, а також запобігати обходу обмежень. За його словами, Латвія готова збільшувати санкційний тиск.

Посилення санкцій — один із найважливіших інструментів, які обмежують можливості Кремля фінансувати бойові дії та роблять війну дорожчою, вважає Рінкевичс.

Він також нагадав, що Латвія підтримує ухвалення на рівні ЄС рішення направити заморожені російські кошти на відновлення України, а також кримінальну відповідальність за обхід санкцій, зокрема, для тих, хто консультує підприємства, як оминати запроваджені обмеження.

На думку Рінкевичса, війна РФ проти України може мати затяжний характер і її динаміку важко прогнозувати, а подолання наслідків може зайняти багато часу.

За його словами, Латвія послідовно наголошує, що територіальна цілісність та суверенітет України мають бути відновлені в міжнародно визнаних кордонах і лише Київ має право вирішувати, коли, де і на яких умовах агресію РФ можна вважати припиненою.

«Латвія відкидає будь-який тиск на Україну з цього питання», - наголосив міністр.

Рінкевичс заявив, що пріоритетними завданнями МЗС Латвії є надання всієї можливої допомоги Україні, збереження санкційної політики проти РФ, а також притягнення Кремля до відповідальності за агресію та стягнення репарацій.