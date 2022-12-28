Троє білорусів отримали вироки за спробу перешкодити переправленню російських військ в Україну

Вчора вдень у Гомельському обласному суді винесли вирок жителям Світлогорська Дзянісу Дзікуну, Алегу Малчанову та Дзмітрию Равичу. Під час наступу на Київ з боку Гомельської області вони спалили шафу з радіоелектронним обладнанням на залізниці, щоб уповільнити доставку російської військової техніки до українського кордону, повідомляє Гомельская Вясна.

Дзяніса Дзікуна засуджено до 23 років позбавлення волі, Алега Малчанова та Дзмітрия Равича – до 21 і 22 років позбавлення волі в умовах посиленого режиму відповідно. Крім того, кожен обвинувачений був оштрафований на 150 базових величин [економічний показник, базова величина – 32 білоруських рублів], а всі вилучені під час обшуків цінності були конфісковані. Справу вів суддя Анатолій Сотніков у закритому засіданні.

28 лютого 2022 року троє білорусів підпалили релейну шафу сигналізації, централізації та блокування на залізничному перегоні Жердзь-Останкавичі у Світлогорському районі. В результаті на одній із ділянок залізниці Жлобін – Калінкавичі, що йде в Україну, вийшли з ладу світлофори та стрілочні переводи. Ця залізниця була побудована під час Першої світової війни також для транспортування військ у південно-західному напрямку.

Трьох фігурантів справи затримали в Світлогорську 4 березня і висунули звинувачення за кількома статтями Кримінального кодексу: ч.3 ст. 289 (теракт), ч.2 і 4 ст. 309 (умисне пошкодження транспортних засобів чи засобів зв’язку), ч. 1 ст. 356 (державна зрада в редакції Закону від 9 січня 2019 року) та ч. 3 ст. 361-1 (створення екстремістського формування або участь у ньому). Усі троє перебувають у СІЗО-3 у Гомелі.

21 березня правозахисники визнали їх політв'язнями.

24 листопада Європарламент прийняв резолюцію «Про триваючі в Білорусі репресії проти демократичної опозиції та громадянського суспільства», в якій імена трьох світлогорців названі прикладами репресій у зв’язку з агресією Росії проти України.