Росіяни планують експлуатувати промислові об’єкти на окупованих територіях у своїх цілях – ЦНС
А ті підприємства, які не мають цінності для РФ піддаються пограбуванню і вивезенню техніки до Росії, інформує
Центр національно спротиву
"Таким чином, за задумом Москви, захоплена промисловість буде обслуговувати армію ворога. Назначені керівники підприємств вже відвідали виставку запланованих держзамовлень на наступний рік", - зазначають у відомстві.
Як підкреслили у ЦНС, Більшість підприємств на тимчасово окупованих територіях відмовились працювати на окупантів, проте ворог оголосив захоплені об’єкти “безгосподарчими” й призначив туди своїх керівників.
"Проте підприємства не мають замовлень й змоги працювати на повну потужність через кадровий дефіцит та втрату ринків збиту. Відтак єдине джерело існування – це державні контракти ворога", - кажуть у Центрі.
У Центрі національного спротиву додали, що таким чином росіяни розв’язують одразу дві задачі: допомога армії завдяки захопленому майну, а також створення пропагандистської картинки щодо повернення регіону до "мирного життя".