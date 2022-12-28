Росіяни планують експлуатувати промислові об’єкти на окупованих територіях у своїх цілях – ЦНС

Центр національно спротиву повідомляє , що росіяни повідомили окупаційним адміністраціям, захоплені промислові об’єкти потрібно забезпечити держзамовленнями.

"Таким чином, за задумом Москви, захоплена промисловість буде обслуговувати армію ворога. Назначені керівники підприємств вже відвідали виставку запланованих держзамовлень на наступний рік", - зазначають у відомстві.

Як підкреслили у ЦНС, Більшість підприємств на тимчасово окупованих територіях відмовились працювати на окупантів, проте ворог оголосив захоплені об’єкти “безгосподарчими” й призначив туди своїх керівників.

"Проте підприємства не мають замовлень й змоги працювати на повну потужність через кадровий дефіцит та втрату ринків збиту. Відтак єдине джерело існування – це державні контракти ворога", - кажуть у Центрі.

У Центрі національного спротиву додали, що таким чином росіяни розв’язують одразу дві задачі: допомога армії завдяки захопленому майну, а також створення пропагандистської картинки щодо повернення регіону до "мирного життя".