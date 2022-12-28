Понад 700 "азовців" захисників Маріуполя досі перебувають у полоні

У суспільстві є думка, що історія "Азовсталі" закінчилась і усіх «азовців» повернули додому. Це не відповідає дійсності. Про це повідомила під час брифінгу «Різдво у полоні» у Медіацентрі Україна — Укрінформ мати військовополоненого, ГО "Рада дружин та матерів захисників України "ЖІНКИ зі СТАЛІ" Наталя Кравцова.

"Зараз тисячі українських сімей живуть у своєму особистому пеклі, не маючи ніякої інформації щодо долі своїх рідних, які стали на захист України і опинилися у руках ворога або зникли безвісти. На щастя, почалися обміни і наші бійці повертаються в Україну. Ми вдячні кожному причетному до цих обмінів за титанічну працю. Позитивним є той факт, що обмінюють захисників „Азовсталі“ хоча б по кілька людей. Але серед них немає бійців полку "Азов", до якого у росіян особливе ставлення. У суспільстві сформувалася думка, що історія "Азовсталі" закінчена, всіх «азовців» вже повернули або повертають тільки їх. Це не відповідає дійсності. Наразі більше ніж 700 бійців "Азову" восьмий місяць знаходяться в полоні Росії", — зазначила Наталя.