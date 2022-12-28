Зеленський презентує нові національні цілі на 2023 рік

Цей тиждень для України буде важливим із політичної точки зору. Українці мають зберегти спільне розуміння наших національних цілей.

Про це наголосив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 27 грудня.

"Звичайно, це звільнення нашої землі від ворога, а також відновлення України, повернення наших людей додому, подальше зближення нашої держави з ключовими партнерами, відкриття нових можливостей для України у світі – це все завдання на найближчий час. І не лише для держави, але й для кожного і кожної з нас", – каже президент.