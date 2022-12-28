Зеленський презентує нові національні цілі на 2023 рік

Президент окреслив цілі на найближчий час.

Зеленський презентує нові національні цілі на 2023 рік
© Володимир Зеленський/Facebook

Цей тиждень для України буде важливим із політичної точки зору. Українці мають зберегти спільне розуміння наших національних цілей.

Про це наголосив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 27 грудня.

"Звичайно, це звільнення нашої землі від ворога, а також відновлення України, повернення наших людей додому, подальше зближення нашої держави з ключовими партнерами, відкриття нових можливостей для України у світі – це все завдання на найближчий час. І не лише для держави, але й для кожного і кожної з нас", – каже президент.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Всеобщая мобилизация: в армию могут призвать даже снятых с воинского учетаВсеобщая мобилизация: в армию могут призвать даже снятых с воинского учета
Ізраїль передав на Херсонщину 17 генераторівІзраїль передав на Херсонщину 17 генераторів
Окупанти проводять приховану мобілізацію у Криму – ЦНСОкупанти проводять приховану мобілізацію у Криму – ЦНС
Business Insider: Армію Росії легко обдурити, але це створює ризикиBusiness Insider: Армію Росії легко обдурити, але це створює ризики
Сі Цзіньпін на зустрічі з Мєдвєдєвим заявив, що Китай хоче переговорів щодо УкраїниСі Цзіньпін на зустрічі з Мєдвєдєвим заявив, що Китай хоче переговорів щодо України
Блок рекламы


Похожие новости
Наступний рік має стати вирішальним у війні з Росією – ЗеленськийНаступний рік має стати вирішальним у війні з Росією – Зеленський
Atlantic Council: В України є вісім причин для оптимізму в 2023 роціAtlantic Council: В України є вісім причин для оптимізму в 2023 році
Китай має намір відновити відносини зі США в рамках дипломатичної кампанії в 2023 році - BloombergКитай має намір відновити відносини зі США в рамках дипломатичної кампанії в 2023 році - Bloomberg
Ексдепутату Святашу повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність УкраїниЕксдепутату Святашу повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України
Зеленський виступив у Верховному суді: похвалив реформу судової системи, яка поки не виправдовує очікуванняЗеленський виступив у Верховному суді: похвалив реформу судової системи, яка поки не виправдовує очікування
Тільки одна людина може перевести війну в Україні на дипломатичний шлях – ЗеленськийТільки одна людина може перевести війну в Україні на дипломатичний шлях – Зеленський
Наступні півроку вимагатимуть від нас іще більших зусиль, ніж цей час, що минув – ЗеленськийНаступні півроку вимагатимуть від нас іще більших зусиль, ніж цей час, що минув – Зеленський
Росії потрібен блекаут в Україні, щоб використати це як нібито поразку Європи — ЗеленськийРосії потрібен блекаут в Україні, щоб використати це як нібито поразку Європи — Зеленський
МАГАТЕ на усіх АЕС України розмістить свої технічні місії на постійній основіМАГАТЕ на усіх АЕС України розмістить свої технічні місії на постійній основі
У Путіна нові методи популяризації російськості: про що тепер розповідатимуть громадянам РФУ Путіна нові методи популяризації російськості: про що тепер розповідатимуть громадянам РФ
Последние новости
Подгружаем последние новости