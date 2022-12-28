Тайвань збільшує тривалість строкової військової служби через ризик війни з Китаєм

Тайвань продовжить термін обов’язкової військової служби для всіх чоловіків з чотирьох місяців до року на тлі зростання загроз з боку Китаю, заявила президентка Цай Інвень на прес-конференції в Тайбеї у вівторок, передає CNN.

Чотири місяці обов’язкової військової підготовки «більше не можуть відповідати потребам» оборони Тайваню, сказала президентка, додавши, що хоча продовження терміну служби було «важким рішенням», воно було необхідним для збереження демократичного способу життя на острові.

«Ніхто не хоче війни. Уряд Тайваню та його народ не хочуть цього, як і міжнародна спільнота. Але мир з неба не падає. Ми повинні активно готуватися до війни, щоб запобігти війні, і ми повинні бути в змозі вести війну, щоб зупинити війну», – сказала президентка Тайваню.

За її словами, новий строк призову, який запроваджується з початку 2024 року, стосуватиметься чоловіків, народжених після 2005 року.

Цей крок знаменує собою поворот для Тайваню, самоврядної демократії з 23,5 мільйонами людей, яка скоротила обов’язковий призов з одного року до чотирьох місяців ще в 2018 році.

За даними міністерства оборони Тайваню, усі призовники за новою системою повинні будуть пройти восьмитижневу базову військову підготовку перед 44 тижнями наземної підготовки.

Місячна зарплата призовників також буде підвищена з приблизно 195 доларів до понад 650 доларів на місяць, заявила Цай Інвень.

«Підтримання миру залежить від національної оборони, а національна оборона покладається на кожного громадянина», – сказала вона.

Представник Білого дому привітав рішення Тайваню в коментарі для CNN, зазначивши, що воно підкреслює «прихильність Тайваню до самооборони та зміцнення стримування», інформує ZN.ua .

«Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати мирне вирішення проблем між протокою та виступатимуть проти будь-яких односторонніх змін статус-кво будь-якою стороною», – додав речник.

У вівторок Цай Інвень також оголосила про низку реформ у військовій структурі Тайваню, включаючи розподіл сил на чотири основні категорії: основні бойові сили, гарнізонні сили, система цивільної оборони та система резервістів.

Основні бойові сили складатимуться з професійних солдатів і візьмуть на себе відповідальність за територіальну безпеку, тоді як гарнізонні сили складатимуться переважно з військовозобов’язаних і виконуватимуть завдання із захисту ключової інфраструктури всередині Тайваню.

Публічні дебати щодо подовження терміну призову різко посилилися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому, що поновило дискусії про готовність Тайваню до потенційної атаки китайських військових. Острів почав запроваджувати більш тривалий графік навчання для своїх резервістів, а Міністерство оборони Тайваню уважно вивчало тактику війни в Україні, щоб покращити бойовий стан армії.

Але хоча подовження періоду призову може сприяти збільшенню кадрового складу армії, експерти з оборони кажуть, що необхідно також зосередитися на тому, як призовники можуть пройти навчання, яке відповідає сучасним потребам оборони Тайваню, якщо виникне конфлікт.

«У будь-якій потенційній битві між Китаєм і Тайванем наземна війна, ймовірно, відбудеться на більш пізньому етапі, тому що китайські солдати можуть висадити десант лише після того, як отримають контроль над повітрям і морем», — заявив Лінь Ін Юй, доцент в Інституті міжнародних відносин і стратегічних досліджень Університету Тамканг.