Головний рабин ЗСУ Гілель Коен розповів, як євреї сьогодні допомагають Україні

Головний рабин ЗСУ Гілель Коен розповів, як євреї сьогодні допомагають Україні

Головний рабин ЗСУ Гілель Коен заявив, що дії росії проти цивільного населення продумані, а тому всі сьогодні мають об'єднатися та допомагати Україні.

Про це він розповів у програмі «Різні люди».

Як розповідає рабин, вони створили групу на Фейсбук, яка називається «Єврей захищає Україну». За його словами, вони хочуть об'єднати всі свої види діяльності під одним дахом, а у групі ділитися інформацією, адже реально євреї роблять величезну роботу.

«І багато хто навіть не знає один одного, багато гуманітарки. Зайдіть на сторінку «Єврей захищає Україну», і з Божою допомогою туди вкладатимемо дуже багато», - стверджує Гілель Коен.

Він наголошує, що сьогодні люди мають об'єднуватись та допомагати Україні, треба піднімати дух людей, адже росія діє продумано. Зокрема, пояснює гість програми, коли нападають на цивільних людей, коли знищили Маріуполь, коли Харків порожній – це продумані дії російської федерації.

«Це продумано, коли стріляють у цивільних людей. І це те, що Ізраїль кричить все життя. Це терор. І путін, і росія займаються терором», - робить висновок Гілель Коен.


user, politeka.net





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