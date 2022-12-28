У Туреччині росіянам зненацька почали відмовляти у наданні ВНЖ

На відмову в отриманні ВНЖ почали скаржитися і громадяни України, але їм дозволено перебувати в країні без оформлення документів до завершення військових дій, інформує ZN.ua.

У Туреччині росіянам зненацька почали відмовляти у наданні ВНЖ

Запити росіян, які вирішили отримати посвідку на проживання в Туреччині, з 26 грудня почали ігноруватися місцевими чиновниками. Як повідомляє “Сьогодні”, або чиновники скасовують візити, або відмовляють у видачі документів.

"Спочатку вимагали надавати для заявки на ВНЖ підтвердження віддаленої роботи, причому люди дізналися про це вже заднім числом, потім почала з'являтися інформація про відмови в ВНЖ, а сьогодні мені скасували рандеву, на якій мав подавати документи", – розповідає росіянин із Фетхіє. Інший росіянин, який винайняв квартиру в Ізмірі на рік, каже, що йому з дружиною відмовили у видачі ВНЖ з формулюванням "неясність намірів перебування в країні".

Без візи росіяни можуть перебувати в Туреччині по 60 днів у півріччі та 90 днів – з виїздом. Потім потрібно виїхати на 90 днів в іншу країну, і можна розпочинати цикл спочатку. Туристичний ВНЖ дає право перебувати в Туреччині рік, раніше йому необхідні були лише підтвердження доходу та нотаріально засвідчений договір оренди житла від півроку.

Джерело VPost у турецькій дипломатичній місії в Москві розповіло, що відмови пов'язані зі зміною вимог до заявників та списку документів, що надаються. На його думку, ясність має настати найближчими днями.

Це вже третя зміна для іноземців за рік. У березні перестали видавати та продовжувати туристичний ВНЖ у туристичній Анталії, а у червні заборонили міняти місце проживання після подачі документів у багатьох популярних у туристів районах країни.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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