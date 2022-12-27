Наступний рік має стати вирішальним у війні з Росією – Зеленський

Наступний рік має стати вирішальним у війні з Росією. Про це наголосив у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що на Ставці 27 грудня обговорювалось питання підготовки Сил оборони та безпеки до 2023 року.

"Продовжуємо готувати сили оборони і безпеки України до наступного року. Це має бути вирішальний рік. Розуміємо, які ризики є зимою, розуміємо, що маємо зробити навесні, а отже, розуміємо, які результати має продемонструвати увесь сектор оборони та безпеки", - наголосив президент.

Він зазначив що важливим результатом цього року стало налагодження процесу з ремонту бойової техніки, як своєї, так і трофейної.

"Окремо обговорили постачання боєприпасів та ремонт бойової техніки. Нам вдалося налагодити таку систему, щоб не лише повернути відремонтовану техніку на поле бою, але щоб взяти з поля бою трофейну техніку і поставити її на службу нашій державі. Це дуже важливий результат року, і всі, хто долучилися, справді молодці", - зауважив Зеленський.