Питання тільки коли: в Австрії готуються до ймовірного блекауту
Міністр оборони певна, що ризик відключення електроенергії для Європи зараз дуже високий, інформує
Уряд Австрії активно готується до можливого блекауту в країні, заявила в інтерв'ю німецькій газеті
За словами Таннер, ймовірність відключення світла в деяких частинах Європейського Союзу найближчим часом є дуже високою.
“Питання не в тому, чи він прийде, а в тому, коли він прийде. Ризик повсюдного збою електроенергії знову суттєво зріс унаслідок війни в Україні”, - заявила міністерка.
Вона зазначила, що для Путіна хакерські атаки на енергомережі заходу є засобом гібридної війни.
Так, в Австрії поліція, пожежники, організації цивільного захисту та військові регулярно проводять спільні навчання із відключенням енергопостачання, іноді залучаючи громади та школи, а також розповсюджують брошури про наслідки знеструмлень та рекомендації щодо поведінки в таких ситуаціях, впритул до рекомендацій, у які дні роздрібні торговці повинні продавати які продукти харчування та в якому вигляді.
“Чи знаєте ви, що на четвертий день після відключення електроенергії третина населення вже не зможе подбати про себе?”, - зазначає міністерка.
Таннер зазначила, що до 2025 року країна планує інвестувати загалом 180 мільйонів євро у створення так званих "острівців безпеки", що матимуть достатню кількість енергії та зможуть автономно працювати щонайменше протягом двох тижнів.