ЗСУ попереджають, що наступний удар Росії по Україні може бути комбінованим: що це означає
БПЛА окупанти тепер використовують не лише для атак, але й для виявлення нашої ППО, інформує
Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк зазначила, що раніше росіяни били по Україні або ракетами, або дронами. Та наступні атаки можуть бути здійснені одночасно з застосуванням обох цих повітряних видів озброєння, аби розірвати шаблони, які вже склалися в українців.
"Підготовка стратегічної тактичної авіації теж є, але все ж таки пам'ятаємо, що тактика ворога може змінюватись, - зазначила Гуменюк
Підтвердженням цього факту може бути й те, що окупанти протягом довгого часу не виводили в Чорне море ракетоносії, а сьогодні їх там аж три штуки. До речі, два з них - підводні, додає Гуменюк.
На додачу РФ отримала нову партію дронів, які вже застосовують проти України. Тепер ці БПЛА використовують й для інших цілей - не лише для ударів по інфраструктурі, але й для виявлення нашої ППО.