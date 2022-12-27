ЗСУ попереджають, що наступний удар Росії по Україні може бути комбінованим: що це означає

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк зазначила, що раніше росіяни били по Україні або ракетами, або дронами. Та наступні атаки можуть бути здійснені одночасно з застосуванням обох цих повітряних видів озброєння, аби розірвати шаблони, які вже склалися в українців.

"Підготовка стратегічної тактичної авіації теж є, але все ж таки пам'ятаємо, що тактика ворога може змінюватись, - зазначила Гуменюк під час телемарафону . - Необов'язково це буде масова ракетна атака, вона може бути й комбінованою".

Підтвердженням цього факту може бути й те, що окупанти протягом довгого часу не виводили в Чорне море ракетоносії, а сьогодні їх там аж три штуки. До речі, два з них - підводні, додає Гуменюк.