Прем’єр Індії поговорив із Зеленським і запевнив його у підтримці мирних ініціатив

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що його країна і надалі підтримуватиме мирні ініціативи, аби якнайшвидше закінчити війну в Україні. Про це повідомляє пресслужба індійського уряду.

"Прем'єр-міністр Моді рішуче повторив свій заклик до негайного припинення військових дій і сказав, що обидві сторони мають повернутися до діалогу та дипломатії, щоб знайти довгострокове вирішення своїх розбіжностей. Прем'єр-міністр також заявив про підтримку Індією будь-яких мирних ініціатив", - сказано в повідомленні прес-служби.

Лідери Індії та України також обговорили зміцнення двосторонньої співпраці та умови навчання індійських студентів в Україні.