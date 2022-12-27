Росія не встигає за виробництвом "Іскандерів" - речник військової авіації
Кількість можливих ракетних ударів зменшується.
Темпи виробництва ракет "Іскандер", "Калібр" та Х-101 у Росії не дозволяють російській армії завдавати настільки частих масованих ударів по Україні, як планувалося командуванням у Москві. Про це заявив прес-секретар Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
«Немає жодної кореляції між застосуванням цих ракет та їх виробництвом на заводах – тому кількість можливих ракетних ударів зменшується», – сказав Ігнат.
Російська редакція ВВС, що цитує заяву прес-секретаря, нагадала, що військові експерти раніше припускали, що темпи військового виробництва в Росії можуть сповільнитися через західні санкції, введені проти Москви.
У новітній російській військовій техніці використовується понад 450 імпортних комплектуючих. Їх імпортували із США та країн Європи, а також із Японії, Тайваню та Південної Кореї.
Система «Іскандер» призначена насамперед для ураження значних наземних об'єктів противника, що у оперативно-тактичній зоні. Їхня дальність — залежно від версії — від 50 км до 500 км.
Система Іскандер це:
- снаряди завдовжки 7280?7300 мм, діаметром 920 мм;
- злітна маса 3800 кг; маса бойової частини 480 кг;
- твердопаливний ракетний двигун;
- аеробалістичний політ, на більшій частині траєкторії висота польоту близько 50 км,
- снаряд може маневрувати на траєкторії польоту з навантаженням 20?30 g;
- максимальна швидкість наприкінці активної ділянки близько 2100 м/с.