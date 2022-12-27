Росія не встигає за виробництвом "Іскандерів" - речник військової авіації

Темпи виробництва ракет "Іскандер", "Калібр" та Х-101 у Росії не дозволяють російській армії завдавати настільки частих масованих ударів по Україні, як планувалося командуванням у Москві. Про це заявив прес-секретар Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Немає жодної кореляції між застосуванням цих ракет та їх виробництвом на заводах – тому кількість можливих ракетних ударів зменшується», – сказав Ігнат.

Російська редакція ВВС, що цитує заяву прес-секретаря, нагадала, що військові експерти раніше припускали, що темпи військового виробництва в Росії можуть сповільнитися через західні санкції, введені проти Москви.

У новітній російській військовій техніці використовується понад 450 імпортних комплектуючих. Їх імпортували із США та країн Європи, а також із Японії, Тайваню та Південної Кореї.

Система «Іскандер» призначена насамперед для ураження значних наземних об'єктів противника, що у оперативно-тактичній зоні. Їхня дальність — залежно від версії — від 50 км до 500 км.

Система Іскандер це: