Президент Болгарії засуджує рішення парламенту про військову допомогу Україні, але ветувати його не зможе
Болгарський лідер назвав депутатів "паліями війни".
Президент Болгарії Румен Радев під час спілкування з журналістами
Радев не зможе ветувати рішення про військову підтримку для України, через те, що воно було ухвалено конституційною більшістю.
"На жаль, палії війни в парламенті переважною більшістю голосів ухвалили рішення про військову допомогу Україні. Таким чином, вони зобов'язали тимчасовий уряд укласти договір з Україною на таку допомогу", - зазначив болгарський президент.
Водночас він додав, що в пакет військової допомоги Україні не включені літаки, зенітно-ракетні комплекси і танки, передача яких "може завдати шкоди нашим бойовим можливостям".