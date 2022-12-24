Президент Болгарії засуджує рішення парламенту про військову допомогу Україні, але ветувати його не зможе

Президент Болгарії Румен Радев під час спілкування з журналістами дорікнув власним парламентарям в розпалюванні війни після того, як вони більшістю підтримали надання пакету військової допомоги для України.

Радев не зможе ветувати рішення про військову підтримку для України, через те, що воно було ухвалено конституційною більшістю.

"На жаль, палії війни в парламенті переважною більшістю голосів ухвалили рішення про військову допомогу Україні. Таким чином, вони зобов'язали тимчасовий уряд укласти договір з Україною на таку допомогу", - зазначив болгарський президент.

Водночас він додав, що в пакет військової допомоги Україні не включені літаки, зенітно-ракетні комплекси і танки, передача яких "може завдати шкоди нашим бойовим можливостям".