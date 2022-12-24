ФСБ РФ займається організацією терору на Луганщині — ОВА

Окупанти проводять обшуки у домівках місцевих жителів.

Російські загарбники продовжують блокувати тимчасово окуповані населені пункти Луганщини та проводити обшуки в домівках місцевих жителів. Після таких обшуків люди зникають. Організацією терору проти місцевого населення займається ФСБ РФ. Про це повідомляє Луганська ОВА.

Зокрема, співробітники ФСБ обирають населений пункт для проведення так званої «контрдиверсійної операції» і за допомоги бойовиків псевдореспубліки блокують виїзні шляхи.

«А потім організовують поквартирний або побудинковий обхід. Завдання – знайти хоч щось підозріле, аби підвищити показники. Перевіряють документи, телефони, обшукують помешкання», - йдеться у повідомленні.

У випадку, коли росіяни «знаходять» те, що шукали, людину просто затримують без можливості навіть контактування з адвокатом.

«У кращому випадку люди повертаються додому після двох місяців «виховних робіт»», - повідомляє ОВА.

Водночас, інші роботи очікують жителів Марківщини.

За даними ОВА, місцевий відділ військкомату так званої «ЛНР» оприлюднив оголошення щодо набору «добровольців» для проходження військової служби за контрактом в «народній міліції» псевдореспубліки.

«Обіцянки – соцпакет, до складу якого, напевно, входить і пакет звичайний, а також пільговий стаж служби – один рік за три. Це якщо зможеш вижити. Бо населення на захоплених територіях окупанти не рахували і не збираються. От і в ЦВК РФ нещодавно зазначили, що відомості про чисельність виборців на територіях, де введено військовий стан, можуть не публікуватися», - заявили в ОВА.

Таке рішення пояснюють труднощами обліку виборців.

«Тому скільки дійсно з’являться на прийдешні вибори – 100 тисяч чи мільйон – знатимуть лише в ЦВК», - додали в ОВА.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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