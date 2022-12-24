ФСБ РФ займається організацією терору на Луганщині — ОВА

Російські загарбники продовжують блокувати тимчасово окуповані населені пункти Луганщини та проводити обшуки в домівках місцевих жителів. Після таких обшуків люди зникають. Організацією терору проти місцевого населення займається ФСБ РФ . Про це повідомляє Луганська ОВА.

Зокрема, співробітники ФСБ обирають населений пункт для проведення так званої «контрдиверсійної операції» і за допомоги бойовиків псевдореспубліки блокують виїзні шляхи.

«А потім організовують поквартирний або побудинковий обхід. Завдання – знайти хоч щось підозріле, аби підвищити показники. Перевіряють документи, телефони, обшукують помешкання», - йдеться у повідомленні.

У випадку, коли росіяни «знаходять» те, що шукали, людину просто затримують без можливості навіть контактування з адвокатом.

«У кращому випадку люди повертаються додому після двох місяців «виховних робіт»», - повідомляє ОВА.

Водночас, інші роботи очікують жителів Марківщини.

За даними ОВА, місцевий відділ військкомату так званої «ЛНР» оприлюднив оголошення щодо набору «добровольців» для проходження військової служби за контрактом в «народній міліції» псевдореспубліки.

«Обіцянки – соцпакет, до складу якого, напевно, входить і пакет звичайний, а також пільговий стаж служби – один рік за три. Це якщо зможеш вижити. Бо населення на захоплених територіях окупанти не рахували і не збираються. От і в ЦВК РФ нещодавно зазначили, що відомості про чисельність виборців на територіях, де введено військовий стан, можуть не публікуватися», - заявили в ОВА.

Таке рішення пояснюють труднощами обліку виборців.

«Тому скільки дійсно з’являться на прийдешні вибори – 100 тисяч чи мільйон – знатимуть лише в ЦВК», - додали в ОВА.