У Британії не розуміють, як Шойгу зібрався збільшувати армію РФ на фоні тиску на російські війська в Україні
У британській розвідці прокоментували плани глави російського Міноборони збільшити армію РФ на 30%, інформує
Російському президенту Владіміру Путіну представили план щодо збільшення армії РФ приблизно на 30% – до 1,5 млн осіб. Коли і як росіяни зможуть цього досягти невідомо,
Зокрема, очільник російського Міноборони Сєргєй Шойгу заявив, що розширити армію збираються за допомогою двох бригад на північному заході Росії, аби збільшити чисельність дивізії. За його словами, таке рішення прийняли нібито через загрозу від вступу Фінляндії та Швеції в НАТО.
«Це одне з перших уявлень про те, як Росія прагне адаптувати свої сили до довгострокових стратегічних викликів, які виникли в результаті її вторгнення в Україну. Залишається незрозумілим, як РФ знайде новобранців для завершення такої експансії в той час, коли її сили перебувають під безпрецедентним тиском в Україні», – додали в Міноборони Британії.