У Британії не розуміють, як Шойгу зібрався збільшувати армію РФ на фоні тиску на російські війська в Україні

Російському президенту Владіміру Путіну представили план щодо збільшення армії РФ приблизно на 30% – до 1,5 млн осіб. Коли і як росіяни зможуть цього досягти невідомо, передає британська розвідка.

Зокрема, очільник російського Міноборони Сєргєй Шойгу заявив, що розширити армію збираються за допомогою двох бригад на північному заході Росії, аби збільшити чисельність дивізії. За його словами, таке рішення прийняли нібито через загрозу від вступу Фінляндії та Швеції в НАТО.