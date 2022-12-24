Туреччина закликала Фінляндію та Швецію до активніших кроків для вирішення питання вступу в НАТО

Наразі із 30 країн НАТО вступ Швеції та Фінляндії в Альянс не ратифікували Туреччина та Угорщина, інформує ZN.ua.

Туреччина закликала Фінляндію та Швецію до активніших кроків для вирішення питання вступу в НАТО

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Стокгольм і Гельсінкі не виконують зобов'язання, передбачені домовленостями трьох країн щодо вирішення питання вступу Швеції та Фінляндії в НАТО. Про це повідомляє «Анадолу».

«Практичних кроків щодо видачі [Фінляндією та Швецією] Туреччині осіб, причетних до тероризму, а також заморожування активів злочинних структур немає», - сказав Чавушоглу за підсумками зустрічі з колегою зі Швеції Тобіасом Більстрьомом.

За його словами, Туреччина враховує вжиті кроки з боку Швеції, в рамках тристоронньої угоди між Туреччиною, Швецією та Фінляндією. Зокрема, з наступного року набудуть чинності зміни, внесені до основного закону країни.

Крім того, Чавушоглу наголосив на прогресі в питанні зняття обмежень на постачання продукції оборонного призначення.

«Проте наші оборонці досі не отримали позитивної відповіді на імпорт окремих видів продукції зі Швеції. Тобто нам пояснили, що оборонні компанії мають отримати ліцензію від влади з урахуванням шведських механізмів», – сказав глава МЗС Туреччини.

Щодо ситуації з екстрадицією осіб, пов'язаних із Робітничою партією Курдистану, Чавушоглу заявив, що Швеція рухається у правильному напрямку.

«У Туреччину було депортовано особу, пов'язану з РПК. Це кроки у правильному напрямку», - сказав міністр.

Говорячи про представників мережі, пов’язаної з ісламським проповідником Фетуллахом Гюленом, Чавушоглу заявив, що Швеція навпаки залишається «центром тяжіння» для членів цієї «структури».

Він нагадав, що прохання про екстрадицію одного з представників мережі Бюлента Кенеша до Туреччини Верховний суд Швеції відхилив.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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