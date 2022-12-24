Чехія може запровадити посаду уповноваженого з питань відбудови України

У МЗС країни вже працюють над відповідним рішенням.

Чехія може запровадити посаду уповноваженого з питань відбудови України
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Глава Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що у країні ведеться робота над створенням посади Уповноваженого з питань відбудови України. Про це повідомляє видання Ceske Noviny.

"Цей крок допоможе з точки зору поєднання зусиль чеської промисловості, компаній, гуманітарної допомоги", - зазначив очільник чеського МЗС.

Як повідомляють ЗМІ, пропозиція про створення посади буде подана на розгляд уряду в січні. Головним кандидатом є Томаш Копечний, який в кінці року піде у відставку з посади заступника з питань промислової кооперації в Міністерстві оборони.

Як повідомив Ліпавський, наразі тривають дебати з цього приводу. "Низка чеських компаній працює в Україні, у них там є потужності. Ця відповідь буде природним результатом цього процесу", - додав міністр.

«Коли безпекова ситуація дозволить, Чехія відкриє Генеральне консульство у Дніпрі», - анонсував він.

Наразі Чехія має посольство у Києві та генеральне консульство у Львові. У Дніпрі та Харкові діють почесні консульства, але вони тимчасово закриті.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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