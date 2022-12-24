Німецька опозиція закликає уряд передати Україні Patriot після оголошення від США

Лідер партії також попросив усе ж спрямувати нашим захисникам танки Leopard, інформує ZN.ua.

Німецька опозиція закликає уряд передати Україні Patriot після оголошення від США
© Getty Images

Німецька опозиційна партія "Християнсько-соціальний союз" звернулася до федерального уряду своєї держави з закликом надати Україні зенітні ракетні системи Patriot після оголошення про таку допомогу з боку Сполучених Штатів Америки. Відповідну заяву зробив лідер політичної сили Мартін Губер, пише Spiegel.

Депутат пояснив: хід війни РФ проти України продемонстрував, що ЗСУ найкраще підтримувати зброєю для забезпечення їхньої можливості протистояти збройній агресії окупантів.


Максим Царук, ZN.ua





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