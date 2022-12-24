Сі Цзіньпін на зустрічі з Мєдвєдєвим заявив, що Китай хоче переговорів щодо України

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі із заступником голови Ради безпеки РФ Дмітрієм Мєдвєдєвим у Пекіні заявив, що його країна хотіла б бачити переговори щодо війни проти України. Ці коментарі прозвучали в той час, як Пекін намагається поліпшити зв'язки з Європою. Про це повідомляє Bloomberg .

Сі також сказав Медведєву, що його адміністрація «активно сприяє миру і переговорам».

« Китай сподівається, що відповідні сторони зможуть залишатися раціональними і стриманими, проводити всебічні переговори та вирішувати взаємні занепокоєння щодо безпеки політичними методами», - сказав китайський лідер.

Він також додав , що Пекін, як і раніше, хоче працювати з Росією над розвитком зв'язків. Сі сподівається, що Комуністична партія Китаю і «Единая РоSSия» зможуть «сприяти спілкуванню та надавати мудрість для поглиблення стратегічної співпраці між Китаєм та РФ ».

Мєдвєдєв заявив, що під час зустрічі із Сі Цзіньпіном вони обговорили війну проти України, а також «безмежне» стратегічне партнерство двох країн, не надавши подробиць.

«Ми обговорили співпрацю між двома керівними партіями Китаю і Росії, двостороннє співробітництво в рамках нашого стратегічного партнерства, в тому числі з питань економіки і промислового виробництва. Ми також обговорили міжнародні питання - в тому числі, звичайно, конфлікт в Україні. Переговори були корисними», - сказав Мєдвєдєв.

Росія прискорила свій рух у бік Пекіна після того, як потрапила під низку західних санкцій за вторгнення в Україну. Москва прагне розвивати більш тісні економічні, політичні та безпекові зв'язки з Китаєм, щоб компенсувати втрату зв'язків із Заходом, і розглядає Сі як потенційного союзника в антизахідній коаліції.

Китай уникав критики Росії через війну проти України, звинувачуючи в діях Москви розширення НАТО. Пекін підписав комюніке на саміті G20 в Індонезії в листопаді, в якому йдеться, що «більшість країн G20 рішуче засудили війну в Україні». При цьому, Китай продовжує утримуватися від того, щоб називати вторгнення РФ в Україну війною.

Після з'їзду керівної Комуністичної партії в жовтні Сі працює над тим, щоб запобігти погіршенню і без того напружених відносин з ЄС. Минулого року блок призупинив інвестиційну угоду з Китаєм після того, як обидві сторони «обмінялися санкціями», оскільки Пекін звинуватили у порушенні прав людини.