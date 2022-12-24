Сі Цзіньпін на зустрічі з Мєдвєдєвим заявив, що Китай хоче переговорів щодо України

Сі також додав, що Пекін, як і раніше, хоче співпрацювати з РФ, інформує ZN.ua.

Сі Цзіньпін на зустрічі з Мєдвєдєвим заявив, що Китай хоче переговорів щодо України
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Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі із заступником голови Ради безпеки РФ Дмітрієм Мєдвєдєвим у Пекіні заявив, що його країна хотіла б бачити переговори щодо війни проти України. Ці коментарі прозвучали в той час, як Пекін намагається поліпшити зв'язки з Європою. Про це повідомляє Bloomberg.

Сі також сказав Медведєву, що його адміністрація «активно сприяє миру і переговорам».

«Китай сподівається, що відповідні сторони зможуть залишатися раціональними і стриманими, проводити всебічні переговори та вирішувати взаємні занепокоєння щодо безпеки політичними методами», - сказав китайський лідер.

Він також додав, що Пекін, як і раніше, хоче працювати з Росією над розвитком зв'язків. Сі сподівається, що Комуністична партія Китаю і «Единая РоSSия» зможуть «сприяти спілкуванню та надавати мудрість для поглиблення стратегічної співпраці між Китаєм та РФ».

Мєдвєдєв заявив, що під час зустрічі із Сі Цзіньпіном вони обговорили війну проти України, а також «безмежне» стратегічне партнерство двох країн, не надавши подробиць.

«Ми обговорили співпрацю між двома керівними партіями Китаю і Росії, двостороннє співробітництво в рамках нашого стратегічного партнерства, в тому числі з питань економіки і промислового виробництва. Ми також обговорили міжнародні питання - в тому числі, звичайно, конфлікт в Україні. Переговори були корисними», - сказав Мєдвєдєв.

Росія прискорила свій рух у бік Пекіна після того, як потрапила під низку західних санкцій за вторгнення в Україну. Москва прагне розвивати більш тісні економічні, політичні та безпекові зв'язки з Китаєм, щоб компенсувати втрату зв'язків із Заходом, і розглядає Сі як потенційного союзника в антизахідній коаліції.

Китай уникав критики Росії через війну проти України, звинувачуючи в діях Москви розширення НАТО. Пекін підписав комюніке на саміті G20 в Індонезії в листопаді, в якому йдеться, що «більшість країн G20 рішуче засудили війну в Україні». При цьому, Китай продовжує утримуватися від того, щоб називати вторгнення РФ в Україну війною.

Після з'їзду керівної Комуністичної партії в жовтні Сі працює над тим, щоб запобігти погіршенню і без того напружених відносин з ЄС. Минулого року блок призупинив інвестиційну угоду з Китаєм після того, як обидві сторони «обмінялися санкціями», оскільки Пекін звинуватили у порушенні прав людини.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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