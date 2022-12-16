Збільшилась кількість громадян Німеччини, які схвалюють надання Україні танків – моніторинг

Попри зростання схвалення, відсоток громадян ще не досягнув половини, інформує ZN.ua.

Збільшилась кількість громадян Німеччини, які схвалюють надання Україні танків – моніторинг
© unsplash/maheshkumar_painam

Серед громадян Німеччини зростає схвалення постачання західних бойових танків в Україну, але все ще не досягло рівня у 50% населення. Про це повідомляє політичний барометр ZDF.

Там де раніше було 43 відсотки, зараз 48 відсотків виступають за постачання танків Україні. Частина німців, які проти зараз становить 41 відсоток, у листопаді цей показник був 47%.

Найбільше підтримують постачання танків прихильники партії "Зелених" (70 відсотків), найменше – ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (12 відсотків).


Михайло Яровенко, ZN.ua





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