Збільшилась кількість громадян Німеччини, які схвалюють надання Україні танків – моніторинг

Серед громадян Німеччини зростає схвалення постачання західних бойових танків в Україну, але все ще не досягло рівня у 50% населення. Про це повідомляє політичний барометр ZDF.

Там де раніше було 43 відсотки, зараз 48 відсотків виступають за постачання танків Україні. Частина німців, які проти зараз становить 41 відсоток, у листопаді цей показник був 47%.

Найбільше підтримують постачання танків прихильники партії "Зелених" (70 відсотків), найменше – ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (12 відсотків).