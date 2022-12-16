Як виглядають вибухи в Україні з вікна літака над Молдовою: з'явилося відео

Як виглядають вибухи в Україні з вікна літака над Молдовою: з'явилося відео

Ворожа армія 16 грудня вкотре атакувала критичну інфраструктуру нашої країни.

У мережі з'явилося відео, як виглядають вибухи в Україні з висоти пташиного польоту.

У підписі до відео автори стверджують, що зйомка велася з літака, передають "Факти".

Також зазначається, що відео було знято у Молдові, але не уточнюється, коли саме.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі є інформація про загиблих після ракетного удару по житловому будинку.

У Кривому Розі двоє загиблих після ракетного удару по житловому будинку. Про це повідомив губернатор Валентин Резніченко.

Ще п'ятьох людей поранено, серед них двоє дітей. Зруйновано цілий під'їзд.

Усіх поранених госпіталізували до лікарні.

103, швидка допомога, швидка


Юлия Александрова, politeka.net





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