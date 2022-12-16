Розкривав позиції HIMARS: помічник окупантів отримав 12 років ув'язнення

На Донеччині затримати розвідувальника позицій Himars – йому загрожує до 12 з половиною років за гратами.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує Апостроф.

Так, засуджений разом зі спільником передавав інформацію представникам так званого силового крила "ДНР", зокрема це були дані про місця дислокації підрозділів ЗСУ, розташування реактивних систем залпового вогню Himars та іншої техніки на території області.

Окрім того, колаборант повідомляв ворожим військам точні координати системи водопостачання у місті Селидове на Донеччині, по якій військові РФ завдали ракетного удару, внаслідок чого у місті була відсутня вода.

Досудове розслідування за фактом колабораційної діяльності здійснювало Управління СБУ в Черкаській області (ч. 2 ст. 28 ч. 7 ст. 111-1, ч. 7 ст. 111-1 КК України).


Марія Швець, Апостроф





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