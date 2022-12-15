Залужний обговорив з Міллі надання зброї для ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поговорив з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Про це Залужний повідомив у своєму Telegram.

"Підтримую сталий діалог із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Актуалізував питання надання Силам оборони України озброєння, боєприпасів і техніки, необхідних для стримування російської повномасштабної агресії.

Поділився з генералом Міллі своїм головним висновком активної війни з росією - з таким ворогом не тільки потрібно, але й цілком можливо воювати до самого кінця.

Сподіваюся на подальшу дієву підтримку в реалізації планів Генерального штабу Збройних Сил України", - зазначив головнокомандувач.