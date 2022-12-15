Залужний обговорив з Міллі надання зброї для ЗСУ
Військове керівництво України та США тримають постійний зв’язок, інформує
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поговорив з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Про це Залужний
"Підтримую сталий діалог із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Актуалізував питання надання Силам оборони України озброєння, боєприпасів і техніки, необхідних для стримування російської повномасштабної агресії.
Поділився з генералом Міллі своїм головним висновком активної війни з росією - з таким ворогом не тільки потрібно, але й цілком можливо воювати до самого кінця.
Сподіваюся на подальшу дієву підтримку в реалізації планів Генерального штабу Збройних Сил України", - зазначив головнокомандувач.