Залужний обговорив з Міллі надання зброї для ЗСУ

Військове керівництво України та США тримають постійний зв’язок, інформує ZN.ua.

Залужний обговорив з Міллі надання зброї для ЗСУ
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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поговорив з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Про це Залужний повідомив у своєму Telegram.

"Підтримую сталий діалог із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Актуалізував питання надання Силам оборони України озброєння, боєприпасів і техніки, необхідних для стримування російської повномасштабної агресії.

Поділився з генералом Міллі своїм головним висновком активної війни з росією - з таким ворогом не тільки потрібно, але й цілком можливо воювати до самого кінця.

Сподіваюся на подальшу дієву підтримку в реалізації планів Генерального штабу Збройних Сил України", - зазначив головнокомандувач.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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