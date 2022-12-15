У ГУР не радять українцям «прив'язувати» ймовірні масові удари РФ до святкових дат
Юсов зазначив, що Україна готується до нових ракетних ударів Росії, інформує
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що в контексті ймовірних масованих ракетних ударів РФ не варто "прив'язуватися" до святкових дат, інформує
"Ми знаємо, чого очікувати від РФ, терористичної держави, але в даній ситуації прив’язуватися до календаря святкових дат ми не будемо. Тому що в цієї імперії зла є своя логіка. Ми бачимо, що удари можуть бути пов’язані з датами чи подіями, наприклад, засідання ООН, можуть бути по понеділках, середах або четвергах, а можуть бути не пов’язані, а обрані з якоїсь іншої логіки. Зокрема військової або внутрішньополітичної на території РФ", – наголосив Юсов.
За його словами, окупанти не приховують наміри бити в подальшому по українській енергетичній системі.
"Україна готується до цього і шляхом посилення ППО, і шляхом посилення енергетичної безпеки", - додав Юсов.