У ГУР не радять українцям «прив'язувати» ймовірні масові удари РФ до святкових дат

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що в контексті ймовірних масованих ракетних ударів РФ не варто "прив'язуватися" до святкових дат, інформує пресслужба ГУР.

"Ми знаємо, чого очікувати від РФ , терористичної держави, але в даній ситуації прив’язуватися до календаря святкових дат ми не будемо. Тому що в цієї імперії зла є своя логіка. Ми бачимо, що удари можуть бути пов’язані з датами чи подіями, наприклад, засідання ООН , можуть бути по понеділках, середах або четвергах, а можуть бути не пов’язані, а обрані з якоїсь іншої логіки. Зокрема військової або внутрішньополітичної на території РФ ", – наголосив Юсов.

За його словами, окупанти не приховують наміри бити в подальшому по українській енергетичній системі.

"Україна готується до цього і шляхом посилення ППО, і шляхом посилення енергетичної безпеки", - додав Юсов.