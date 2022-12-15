Резніков вважає, що Росія піде у новий масштабний наступ у лютому

На думку міністра, частина мобілізованих, які не перебувають у зоні бойових дій, готуються саме до цього, інформує ZN.ua.

Резніков вважає, що Росія піде у новий масштабний наступ у лютому
© Міністерство оборони України

З’являється дедалі більше ознак того, що Росія готує новий масштабний наступ, заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю The Guardian. На його думку новий наступ розпочнеться у лютому, того ж місяця, якого агресор пішов на повномасштабне вторгнення до України.

Водночас низка інших українських високопосадовців припускає, що це може статися у січні чи березні. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю The Economist сказав, що новий наступ можливий «в лютому, в кращому випадку в березні, а в гіршому – наприкінці січня».

Резніков вважає, що ті мобілізовані росіяни, які зараз не перебувають у зоні бойових дій, готуються на полігонах саме до нового наступу.

«Друга частина мобілізованих, приблизно 150 тисяч осіб, розпочала підготовку в різних таборах. Призовники готуються мінімум три місяці. Це означає, що вони намагаються розпочати наступну хвилю наступу, ймовірно, у лютому, як і минулого року. Це їхній план», - пояснив міністр.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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