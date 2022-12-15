Окупанти вивезли до Росії дітей із захоплених територій – ЦНС

Центр національного спротиву повідомляє , що ворог продовжує під різними приводами депортувати українських дітей на територію Російської Федерації.

Як зазначено у дописі, нещодавно окупанти вивезли 40 дітей з Лисичанська і Сєвєроднецька до Ставропольського краю РФ , використовуючи як привід "оздоровлення" дітей. При цьому тривають тотальні медобстеження українських дітей, аби направити їх на примусове “лікування” у так звані дитячі табори.

"Звичайно, це виглядає як добрі наміри, але насправді "оздоровлення" - це лише підстава для вивезення дітей до РФ та подальшого промивання мізків", - кажуть у ЦНС

За їхньою інформацією, дітей потім не повертають батькам, поки ті самі не приїдуть за ними. А далі родину не випускають назад, бо на тимчасово окупованих територіях України росіяни ввели воєнний стан.

"У кращому випадку, дітям у таборі просто пояснюють, що Україна розв’язала цю війну, а перед дітьми виступають відомі російські актори, спортсмени та блогери, які використовують свій "авторитет" з пропагандистською метою", - наголошують там.

Центр національного спротиву додав, що батьків бути уважними і просить їх виїхати з тимчасово окупованих територій, аби не ставати заручником ворога.