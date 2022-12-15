Можливості системи ППО Patriot, яку має отримати Україна, обмежені – АР

Цього тижня стало відомо, що США погодилися направити в Україну батарею ракет Patriot – те, чого кілька місяців домагався український президент Володимир Зеленський для посилення протиповітряної оборони. Проте експерти попереджають, що ефективність системи обмежена і вона не може забезпечити переломний момент у війні, пише АР .

Що таке Patriot?

Patriot («Петріот») - це система керованих ракет класу "земля-повітря", яка була вперше розгорнута в 1980-х роках і може вражати літаки, крилаті ракети та балістичні ракети меншої дальності.

Кожна батарея Patriot складається з пускової установки на вантажівці з вісьмома пусковими установками, кожна з яких може включати до чотирьох ракет-перехоплювачів; наземного радара; станції управління та генератора. Американська армія зараз, згідно з публічними даними, має 16 батальйонів Patriot. Згідно з доповіддю Міжнародного інституту стратегічних досліджень за 2018 рік, ці батальйони обслуговують 50 батарей, у яких налічується понад 1200 ракет-перехоплювачів.

Американські батареї регулярно розгортаються у всьому світі. Крім того, системи Patriot використовуються Нідерландами, Німеччиною, Японією, Ізраїлем, Саудівською Аравією, Кувейтом, Тайванем, Грецією, Іспанією, Південною Кореєю, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Катаром, Румунією, Швецією, Польщею та Бахрейном.

Система Patriot є однією з найбільш широко експлуатованих та перевірених систем протиповітряної оборони, вона може захистити Україну від балістичних ракет, які постачає Іран, сказав Том Карако, директор проекту протиракетної оборони в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень.

Скільки коштує Patriot?

Система Patriot та її ракети постійно модифікуються. Нинішня ракета-перехоплювач системи Patriot коштує близько 4 мільйонів доларів за снаряд, а пускові установки - близько 10 мільйонів доларів кожна, повідомляє CSIS у своєму липневому звіті з протиракетної оборони. За такої ціни використання системи Patriot для збивання набагато менших і дешевших іранських безпілотників, які Росія використовує в Україні, не є економічно ефективним та оптимальним.

"Стріляти ракетою вартістю в мільйон доларів по безпілотнику вартістю 50 тисяч доларів - це програшна пропозиція", - сказав Марк Кансіан, полковник запасу корпусу морської піхоти у відставці і старший радник CSIS.