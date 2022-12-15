Перекинуті на кордон з Україною білоруські війська повертаються в пункт постійної дислокації – моніторинг

Білоруські збройні сили намагаються тримати в напруженні кордон, інформує ZN.ua.

Перекинуті на кордон з Україною білоруські війська повертаються в пункт постійної дислокації – моніторинг
© Міністерство оборони республіки Білорусь

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляє, що 38 десантно-штурмова бригада збройних сил Білорусі, яку в рамках раптової перевірки бойової готовності, перекидали в прикордоння з Україною, вже повертається назад у Брест.

"Військовослужбовці 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади в рамках раптової перевірки бойової готовності Збройних Сил здійснюють марш із району виконання завдань у пункт постійної дислокації", - зазначено у дописі.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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