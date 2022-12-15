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2022-12-15
Перекинуті на кордон з Україною білоруські війська повертаються в пункт постійної дислокації – моніторинг
Білоруські збройні сили намагаються тримати в напруженні кордон, інформує
© Міністерство оборони республіки Білорусь
Моніторингова група "Беларускі Гаюн"
"Військовослужбовці 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади в рамках раптової перевірки бойової готовності Збройних Сил здійснюють марш із району виконання завдань у пункт постійної дислокації", - зазначено у дописі.
Михайло Яровенко, ZN.ua