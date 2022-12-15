Залужний пояснив, скільки зброї потрібно Україні, щоб перемогти Росію

За словами українського головнокомандувача, армії вистачає підготовлених солдатів, їй бракує забезпечення, інформує ZN.ua.

Залужний пояснив, скільки зброї потрібно Україні, щоб перемогти Росію
© Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine (Валерій Залужний) / Facebook

В України є достатня кількість солдатів. Так чи інакше, але в у формі і зі зброєю в руках сьогодні служать 700 тисяч бійців. З них більше 200 тисяч добре підготовлені для виконання бойових завдань. Але їм не вистачає забезпечення.

Про це в інтерв’ю для The Economist сказали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і генерал Олександр Сирський. Зокрема, другий з них вказав критичну важливість боєприпасів.

«Артилерія грає вирішальну роль в цій війні. А тому все насправді залежить від кількості поставок. І це визначає успіх битви у багатьох випадках», - пояснив Сирський.


Лесь Димань, ZN.ua





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