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2022-12-15
Залужний пояснив, скільки зброї потрібно Україні, щоб перемогти Росію
За словами українського головнокомандувача, армії вистачає підготовлених солдатів, їй бракує забезпечення, інформує
© Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine (Валерій Залужний) / Facebook
В України є достатня кількість солдатів. Так чи інакше, але в у формі і зі зброєю в руках сьогодні служать 700 тисяч бійців. З них більше 200 тисяч добре підготовлені для виконання бойових завдань. Але їм не вистачає забезпечення.
Про це в інтерв’ю для
«Артилерія грає вирішальну роль в цій війні. А тому все насправді залежить від кількості поставок. І це визначає успіх битви у багатьох випадках», - пояснив Сирський.
Лесь Димань, ZN.ua