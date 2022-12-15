Залужний пояснив, скільки зброї потрібно Україні, щоб перемогти Росію

В України є достатня кількість солдатів. Так чи інакше, але в у формі і зі зброєю в руках сьогодні служать 700 тисяч бійців. З них більше 200 тисяч добре підготовлені для виконання бойових завдань. Але їм не вистачає забезпечення.

Про це в інтерв’ю для The Economist сказали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і генерал Олександр Сирський. Зокрема, другий з них вказав критичну важливість боєприпасів.

«Артилерія грає вирішальну роль в цій війні. А тому все насправді залежить від кількості поставок. І це визначає успіх битви у багатьох випадках», - пояснив Сирський.