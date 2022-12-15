Наразі мир або припинення вогню були б на користь Росії – прем’єр Латвії

Росіяни потребують відпочинку для нових майбутніх ударів, інформує ZN.ua.

Наразі мир або припинення вогню були б на користь Росії – прем’єр Латвії
© kievcity.gov.ua

Глава уряду Латвії Криш’яніс Каріньш переконаний, що припинення вогню зіграє на руку РФ, вона зможе продовжити атакувати Україну. Про це повідомляє видання Spiegel.

"На даний момент мир або припинення вогню були б на користь Росії", - сказав він.

Прем'єр-міністр Латвії зазначив, що це дало б Москві час перегрупуватися та продовжити напади на Україну із ще більшою жорстокістю.

Каріньш також наголосив, що союзникам зараз важливо швидко ухвалити рішення про нові санкції проти Росії.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Прем’єр-міністр Індії скасував зустріч з Путіним через його ядерний шантаж – ЗМІПрем’єр-міністр Індії скасував зустріч з Путіним через його ядерний шантаж – ЗМІ
Заради України Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 ммЗаради України Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 мм
Британська розвідка розповіла, чому РФ відновила атаки іранськими безпілотникамиБританська розвідка розповіла, чому РФ відновила атаки іранськими безпілотниками
Країни ЄС спромоглися розблокувати допомогу Україні — шантаж Орбана не вдавсяКраїни ЄС спромоглися розблокувати допомогу Україні — шантаж Орбана не вдався
Військова активність в Маріуполі та навколо зростає – АндрющенкоВійськова активність в Маріуполі та навколо зростає – Андрющенко
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти вивезли до Росії дітей із захоплених територій – ЦНСОкупанти вивезли до Росії дітей із захоплених територій – ЦНС
У межах обміну полоненими Україна передала Росії священника УПЦ (МП)У межах обміну полоненими Україна передала Росії священника УПЦ (МП)
Росії потрібен блекаут в Україні, щоб використати це як нібито поразку Європи — ЗеленськийРосії потрібен блекаут в Україні, щоб використати це як нібито поразку Європи — Зеленський
Наразі 70% закладів освіти в країні мають укриття – МіносвітиНаразі 70% закладів освіти в країні мають укриття – Міносвіти
Шольц обіцяє Росії повернення до співпраці, але є умоваШольц обіцяє Росії повернення до співпраці, але є умова
Китай заборонив експорт до Росії «стратегічно важливих» процесорів – ЗМІКитай заборонив експорт до Росії «стратегічно важливих» процесорів – ЗМІ
Forbes: Армія Росії намагається придушити контрнаступ України, який ще навіть не почавсяForbes: Армія Росії намагається придушити контрнаступ України, який ще навіть не почався
Іран планує обмежити радіус дії ракет, які відправляються до Росії – AxiosІран планує обмежити радіус дії ракет, які відправляються до Росії – Axios
У Росії суд заявив, що полонені українці не мають права на адвокатаУ Росії суд заявив, що полонені українці не мають права на адвоката
Прем’єр-міністр Індії скасував зустріч з Путіним через його ядерний шантаж – ЗМІПрем’єр-міністр Індії скасував зустріч з Путіним через його ядерний шантаж – ЗМІ
Последние новости
Подгружаем последние новости