Наразі мир або припинення вогню були б на користь Росії – прем’єр Латвії

Глава уряду Латвії Криш’яніс Каріньш переконаний, що припинення вогню зіграє на руку РФ , вона зможе продовжити атакувати Україну. Про це повідомляє видання Spiegel.

"На даний момент мир або припинення вогню були б на користь Росії", - сказав він.

Прем'єр-міністр Латвії зазначив, що це дало б Москві час перегрупуватися та продовжити напади на Україну із ще більшою жорстокістю.

Каріньш також наголосив, що союзникам зараз важливо швидко ухвалити рішення про нові санкції проти Росії.