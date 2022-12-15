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2022-12-15
Наразі мир або припинення вогню були б на користь Росії – прем’єр Латвії
Росіяни потребують відпочинку для нових майбутніх ударів, інформує
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Глава уряду Латвії Криш’яніс Каріньш переконаний, що припинення вогню зіграє на руку РФ, вона зможе продовжити атакувати Україну. Про це
"На даний момент мир або припинення вогню були б на користь Росії", - сказав він.
Прем'єр-міністр Латвії зазначив, що це дало б Москві час перегрупуватися та продовжити напади на Україну із ще більшою жорстокістю.
Каріньш також наголосив, що союзникам зараз важливо швидко ухвалити рішення про нові санкції проти Росії.
Михайло Яровенко, ZN.ua