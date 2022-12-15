Правозахисники закликають Зеленського ветувати законопроєкт, який несе додаткову відповідальність для військових

За інформацією правозахисників, цей законопроєкт погіршує право військових на судовий захист, інформує ZN.ua.

Правозахисники закликають Зеленського ветувати законопроєкт, який несе додаткову відповідальність для військових
© 46 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України/facebook

13 грудня ВРУ в цілому підтримала законопроєкт "Про внесення змін до Кримінального кодексу, Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів України щодо особливостей несення військової служби в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці" (№8271). За інформацією правоозахисників ZMINA, законопроєкт був прийнятий на п’ятий день після реєстрації без суспільного обговорення. Його направлено на підпис президенту.

Правозахисники зазначають, що цей законопроєкт погіршує право військових на судовий захист та обмежує суддів у врахуванні всіх обставин під час винесення обвинувального вироку. Вони наголошують, що це є порушенням принципу верховенства права та дискримінацією військових за професійним статусом.

"Він забороняє застосування більш м’якого покарання, ніж визначено санкцією статті, або звільнення від відбування покарання з випробуванням у випадку вчинення військових злочинів (наприклад, невиконання наказу, погроза або насильство щодо начальника та деяких інших)", - йдеться в повідомленні.

У військовослужбовців пропонують забрати право на врахування пом’якшуючих обставин під час призначення покарання.

Правозахисники підкреслюють, що суд повинен мати можливість у повному обсязі оцінювати докази й обставини кожної конкретної справи.

"Для системного вирішення проблем, що виникають під час несення військової служби в умовах воєнного стану, варто впливати на причини правопорушень, а не лише посилювати відповідальність за їхнє вчинення. Зокрема, потрібно підвищувати мотивацію до служби через її покращення", - додають правозахисники.

Законопроєкт також № 8271 передбачає право огляду військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів, а також військовослужбовців на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції представниками Військової служби правопорядку (ВСП).

У законопроєкті не передбачено також можливості залучення свідків або присутності командира під час огляду. Це матиме негативний вплив на об’єктивність процедури огляду.

"Він має бути доопрацьований в частині скасування положень, що обмежують право суду враховувати усю сукупність доказів і призначати відповідне покарання, а також повинен містити деталізовану процедуру огляду військовослужбовців, з урахуванням захисту прав тих осіб, які проходять лікування", - йдеться в повідомденні.


Анна Конюченко, ZN.ua





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