Правозахисники закликають Зеленського ветувати законопроєкт, який несе додаткову відповідальність для військових

13 грудня ВРУ в цілому підтримала законопроєкт "Про внесення змін до Кримінального кодексу, Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів України щодо особливостей несення військової служби в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці" (№8271). За інформацією правоозахисників ZMINA , законопроєкт був прийнятий на п’ятий день після реєстрації без суспільного обговорення. Його направлено на підпис президенту.

Правозахисники зазначають, що цей законопроєкт погіршує право військових на судовий захист та обмежує суддів у врахуванні всіх обставин під час винесення обвинувального вироку. Вони наголошують, що це є порушенням принципу верховенства права та дискримінацією військових за професійним статусом.

"Він забороняє застосування більш м’якого покарання, ніж визначено санкцією статті, або звільнення від відбування покарання з випробуванням у випадку вчинення військових злочинів (наприклад, невиконання наказу, погроза або насильство щодо начальника та деяких інших)", - йдеться в повідомленні.

У військовослужбовців пропонують забрати право на врахування пом’якшуючих обставин під час призначення покарання.

Правозахисники підкреслюють, що суд повинен мати можливість у повному обсязі оцінювати докази й обставини кожної конкретної справи.

"Для системного вирішення проблем, що виникають під час несення військової служби в умовах воєнного стану, варто впливати на причини правопорушень, а не лише посилювати відповідальність за їхнє вчинення. Зокрема, потрібно підвищувати мотивацію до служби через її покращення", - додають правозахисники.

Законопроєкт також № 8271 передбачає право огляду військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів, а також військовослужбовців на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції представниками Військової служби правопорядку (ВСП).

У законопроєкті не передбачено також можливості залучення свідків або присутності командира під час огляду. Це матиме негативний вплив на об’єктивність процедури огляду.

"Він має бути доопрацьований в частині скасування положень, що обмежують право суду враховувати усю сукупність доказів і призначати відповідне покарання, а також повинен містити деталізовану процедуру огляду військовослужбовців, з урахуванням захисту прав тих осіб, які проходять лікування", - йдеться в повідомденні.