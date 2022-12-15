«Не сумніваюся, що вони знову підуть на Київ»: Залужний розповів The Economist, коли Росія може знову піти в наступ

Українські генерали кажуть, що російська мобілізація не така вже й недолуга і не варто недооцінювати ворога, інформує ZN.ua.

«Не сумніваюся, що вони знову підуть на Київ»: Залужний розповів The Economist, коли Росія може знову піти в наступ
© Офіс президента

Мобілізаційні зусилля Росії часто висміюють через численні історії про неадекватне забезпечення і невдоволених призовників. Але українські генерали і їхні західні партнери більш обережно дивляться на ситуацію.

«Ми добре знаємо, що їхня якість погана і що їм бракує техніки. Але той факт, що вони змогли мобілізувати так багато і так швидко - це дилема для України і, зрештою, для НАТО», - сказав The Economist канцлер Міноборони Естонії Кутсі Салм.

Він вказав на те, що програми, які запустили Велика Британія і ЄС, можуть підготувати близько 30 тисяч українських солдатів за 18 місяців. Росія ж змогла зібрати в п’ять разів більше солдатів у значно коротші терміни.

«Російська мобілізація спрацювала. Цар каже їм йти на війну, і вони йдуть на війну», - сказав виданню головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Генерал Олександр Сирський погоджується з ним, закликаючи не недооцінювати ворога.

«Вони не слабкі. У них дуже великий потенціал з точки зору живої сили», - пояснив він.

Сирський вказав на те, що легко озброєні російські рекрути змогли успішно сповільнити українські атаки в Кремінній і Сватовому в Луганській області. Зрештою, в цьому їм допоміг осінній бруд. Український генерал також вказує на те, що мобілізація дозволила Росії проводити ротацію своїх сил частіше. І це дозволяє військам відпочити і відновити сили.


Лесь Димань, ZN.ua





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