"Російська мобілізація спрацювала": Залужний розкрив план нового наступу окупантів

Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів і вони становлять проблему для України.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist.

За його словами, росіяни готують близько 200 тисяч нових вояків.

«Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не воюватимуть. Вони воюватимуть. Цар каже їм йти воювати, і вони йдуть воювати», – пояснив Залужний.

Також головнокомандувач ЗСУ повідомив, що вивчив історію двох чеченських воєн, «і все було так само».

«Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв у 1,2-1,5 млн. людей... Росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів. Я не маю сумніву, що вони знову підуть на Київ», - повідомив Залужний.

Також Залужний висловився щодо командувача російської армії Сергія Суровікіна як про командира старого типу і полководця часів Петра Першого, «держиморду».

Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що найголовніше у будь-якій ситуації залишатися людиною, стати лідером.

"Бути розумнішими, бути сильнішими, бути талановитішими і при цьому намагатися керувати людьми. Це релігія, яку я практикую", – пояснив головком ВСУ.