Наступні півроку вимагатимуть від нас іще більших зусиль, ніж цей час, що минув – Зеленський

Український лідер наголосив, що будь-який терор Україна та Європа переможуть спільно, інформує ZN.ua.

Наступні півроку вимагатимуть від нас іще більших зусиль, ніж цей час, що минув – Зеленський
© Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський під час звернення до Європейської Ради заявив, що зараз дуже важливо підтримувати обороноздатність нашої держави. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

"Наступні півроку стануть багато в чому вирішальними у тому протистоянні, яке розпочала Росія цією агресією. Агресією проти України і проти кожного з вас, бо фінальна мішень Росії значно далі, ніж наш кордон і український суверенітет. Наступні півроку вимагатимуть від нас іще більших зусиль, ніж цей час, що минув", - зазначив він.

Зеленський перелічив ці зусилля.

"Перше – енергетичний терор Росії повинен зазнати поразки в усіх формах.

Друге – зимова стійкість України. Закликаю продовжувати робити все, щоб ми могли підтримувати енергозабезпечення українців.

Третій аспект – оборонна підтримка. Вона має бути не меншою, ніж у минулі півроку. Ми потребуємо більш сучасних озброєнь, більшого обсягу постачання.

Четверте – дипломатія. Закликаю підтримати українську формулу миру!

І п’яте – на наступні півроку. Ціннісне завдання", - додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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