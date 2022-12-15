Наступні півроку вимагатимуть від нас іще більших зусиль, ніж цей час, що минув – Зеленський
Український лідер наголосив, що будь-який терор Україна та Європа переможуть спільно, інформує
Президент України Володимир Зеленський під час звернення до Європейської Ради заявив, що зараз дуже важливо підтримувати обороноздатність нашої держави. Про це глава держави
"Наступні півроку стануть багато в чому вирішальними у тому протистоянні, яке розпочала Росія цією агресією. Агресією проти України і проти кожного з вас, бо фінальна мішень Росії значно далі, ніж наш кордон і український суверенітет. Наступні півроку вимагатимуть від нас іще більших зусиль, ніж цей час, що минув", - зазначив він.
Зеленський перелічив ці зусилля.
"Перше – енергетичний терор Росії повинен зазнати поразки в усіх формах.
Друге – зимова стійкість України. Закликаю продовжувати робити все, щоб ми могли підтримувати енергозабезпечення українців.
Третій аспект – оборонна підтримка. Вона має бути не меншою, ніж у минулі півроку. Ми потребуємо більш сучасних озброєнь, більшого обсягу постачання.
Четверте – дипломатія. Закликаю підтримати українську формулу миру!
І п’яте – на наступні півроку. Ціннісне завдання", - додав він.