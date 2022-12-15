Наступні півроку вимагатимуть від нас іще більших зусиль, ніж цей час, що минув – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час звернення до Європейської Ради заявив, що зараз дуже важливо підтримувати обороноздатність нашої держави. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

"Наступні півроку стануть багато в чому вирішальними у тому протистоянні, яке розпочала Росія цією агресією. Агресією проти України і проти кожного з вас, бо фінальна мішень Росії значно далі, ніж наш кордон і український суверенітет. Наступні півроку вимагатимуть від нас іще більших зусиль, ніж цей час, що минув", - зазначив він.

Зеленський перелічив ці зусилля.

"Перше – енергетичний терор Росії повинен зазнати поразки в усіх формах.

Друге – зимова стійкість України. Закликаю продовжувати робити все, щоб ми могли підтримувати енергозабезпечення українців.

Третій аспект – оборонна підтримка. Вона має бути не меншою, ніж у минулі півроку. Ми потребуємо більш сучасних озброєнь, більшого обсягу постачання.

Четверте – дипломатія. Закликаю підтримати українську формулу миру!

І п’яте – на наступні півроку. Ціннісне завдання", - додав він.