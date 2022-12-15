У Генштабі ЗСУ пояснили, чому Кремль затягує війну

Українці протистоять «другій армії світу» вже майже 300 днів, інформує ZN.ua.

У Генштабі ЗСУ пояснили, чому Кремль затягує війну
© unsplash/parulava

Росіяни затягують проведення в Україні своєї «військової спецоперації» (в перекладі з російської пропаганди - «загарбницької війни»), в ході якої вони планували «взяти Київ за два-три дні», тому що вже не вірять у свої сили перемогти у найближчій перспективі, заявив заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

«Кремль усвідомлює, що в короткостроковій перспективі досягти перемоги у війні неможливо, тому прагне перевести конфлікт у тривале збройне протистояння», - сказав Громов.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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