Новостей.COM ⇒
2022-12-15
Окупанти в Криму готуються відбивати атаки українських Сил оборони — ГУР
Загарбники намагаються додатково укріпити берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту, інформує
© Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Російські окупанти в Криму готуються відбивати атаки українських Сил оборони. Про це
За даними розвідки, загарбники намагаються додатково укріпити берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту.
Зокрема, вздовж берега поблизу села Молочне Сакського району окупанти облаштовують мережу мінних загороджень, окопів та траншей.
ГУР
ГУР
Також у ГУР розповіли, що росіяни додатково встановлюють так звані «зуби дракона» - ряди бетонних пірамідок, які мають зупинити просування важкої техніки.
ГУР
Анастасія Гурін, ZN.ua