Окупанти в Криму готуються відбивати атаки українських Сил оборони — ГУР

Російські окупанти в Криму готуються відбивати атаки українських Сил оборони. Про це повідомляє ГУР Міноборони України.

За даними розвідки, загарбники намагаються додатково укріпити берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту.

Зокрема, вздовж берега поблизу села Молочне Сакського району окупанти облаштовують мережу мінних загороджень, окопів та траншей.

ГУР

ГУР

Також у ГУР розповіли, що росіяни додатково встановлюють так звані «зуби дракона» - ряди бетонних пірамідок, які мають зупинити просування важкої техніки.