Пентагон розширює програму підготовки для ЗСУ у Німеччині - The New York Times

Сполучені Штати Америки вдвічі розширюють підготовку для Збройних сил України на військових базах у Німеччині. Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на анонімні джерела.

Джерела зазначили, що президент США Джо Байден вже затвердив відповідне рішення цього тижня і з початку 2023 року навчання в американських інструкторів щомісяця зможуть проходити близько 600-800 осіб, що дорівнює приблизно батальйону військових.

Станом на зараз, кожного місяця навчання проходять близько 300 осіб. Від початку повномасштабної війни американські інструктори навчили близько 3100 українців, переважно невеликими групами, яких готували до роботи з певними системами озброєння, як HIMARS.

Також дещо зміниться сама програма тренування: планується навчати більші групи, щоб вони відпрацьовували передові тактики ведення бою, у тому числі спільні навчання, коли піхота вчиться діяти у координації з артилеристами.

Співрозмовники пояснюють, що відповідне рішення прийняли саме зараз, тому що раніше українське командування остерігалося відпускати з передової на навчання більшу кількість людей, але з настанням зими інтенсивність бойових дій може бути нижчою.