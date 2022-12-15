Японія передала Одещині три генератори

Місцева влада Одещини звертається по допомогу до різних країн у зв’язку з руйнуваннями енергетичної інфраструктури, яких завдає РФ, інформує ZN.ua.

Японія передала Одещині три генератори
© Facebook/Одеська ОДА

Одеська область отримала від уряду Японії три генератори виробництва компанії Caterpillar, повідомила Одеська обласна державна адміністрація.

«Одеська обласна військова адміністрація продовжує забезпечувати райони і громади, установи та організації критичної інфраструктури альтернативними джерелами електроенергії. Зокрема, ми звертаємося за допомогою і до багатьох наших міжнародних партнерів», - розказав перший заступник начальника Одеської ОВА Борис Волошенков.

У ОВА підкреслили, що в Одеській області залишається велика потреба в генераторах, особливо враховуючи настання зимового періоду та зниження температури, а тому підтримка міжнародних партнерів є вкрай важливою.

Генератори надані в рамках грантової допомоги. Програма реалізується через Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).


Анастасія Дейна, ZN.ua





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