Японія передала Одещині три генератори
Місцева влада Одещини звертається по допомогу до різних країн у зв’язку з руйнуваннями енергетичної інфраструктури, яких завдає РФ, інформує
Одеська область отримала від уряду Японії три генератори виробництва компанії Caterpillar,
«Одеська обласна військова адміністрація продовжує забезпечувати райони і громади, установи та організації критичної інфраструктури альтернативними джерелами електроенергії. Зокрема, ми звертаємося за допомогою і до багатьох наших міжнародних партнерів», - розказав перший заступник начальника Одеської ОВА Борис Волошенков.
У ОВА підкреслили, що в Одеській області залишається велика потреба в генераторах, особливо враховуючи настання зимового періоду та зниження температури, а тому підтримка міжнародних партнерів є вкрай важливою.
Генератори надані в рамках грантової допомоги. Програма реалізується через Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).