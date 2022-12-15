Японія передала Одещині три генератори

Одеська область отримала від уряду Японії три генератори виробництва компанії Caterpillar, повідомила Одеська обласна державна адміністрація.

«Одеська обласна військова адміністрація продовжує забезпечувати райони і громади, установи та організації критичної інфраструктури альтернативними джерелами електроенергії. Зокрема, ми звертаємося за допомогою і до багатьох наших міжнародних партнерів», - розказав перший заступник начальника Одеської ОВА Борис Волошенков.

У ОВА підкреслили, що в Одеській області залишається велика потреба в генераторах, особливо враховуючи настання зимового періоду та зниження температури, а тому підтримка міжнародних партнерів є вкрай важливою.