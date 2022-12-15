Залізницю підірвали поблизу кордонів України: з'явилося відео

У Ростовській області невідомі підірвали залізничні колії, якими йшли ешелони військової техніки російських окупантів.

Про це повідомляє The Insider.

Як зазначається, про підрив залізниці заявили в легіоні «Свобода Росії». В легіоні розповіли, що цією ділянкою залізниці росіяни перекидали військову техніку на війну в Україну. Легіон не взяв на себе відповідальність за підрив, але зазначив, що за ним стоять «невідомі партизани».

Водночас, за даними The Insider, подібний допис про підрив залізниці в одному з сусідніх з Україною регіоні Росії напередодні опублікував інший Telegram-канал – Бойової організації анархо-комуністів (БОАК). В якому саме регіоні сталася подія, тоді не уточнювали.