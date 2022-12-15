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2022-12-15
Папа Римський закликав менше витрачати на Різдво та жертвувати Україні
Українці потребують допомоги.
© unsplash/ashwinv11
Папа Франциск у середу закликав людей менше витрачати на різдвяні подарунки та святкування, а заощаджені гроші пожертвувати тим, хто живе у розореній війною Україні.
«Приємно святкувати Різдво. Але давайте трохи знизимо рівень різдвяних витрат», — сказав Франциск на своїй щотижневій спільній аудієнції у Ватикані.
«Давайте проведемо скромніше Різдво, з скромнішими подарунками. Давайте відправимо те, що зекономимо, українському народові, який цього потребує», — сказав він.
Оксана Лебедина, ZN.ua