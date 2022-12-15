Папа Римський закликав менше витрачати на Різдво та жертвувати Україні

Українці потребують допомоги.

Папа Римський закликав менше витрачати на Різдво та жертвувати Україні
© unsplash/ashwinv11

Папа Франциск у середу закликав людей менше витрачати на різдвяні подарунки та святкування, а заощаджені гроші пожертвувати тим, хто живе у розореній війною Україні.

«Приємно святкувати Різдво. Але давайте трохи знизимо рівень різдвяних витрат», — сказав Франциск на своїй щотижневій спільній аудієнції у Ватикані.

«Давайте проведемо скромніше Різдво, з скромнішими подарунками. Давайте відправимо те, що зекономимо, українському народові, який цього потребує», — сказав він.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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