"За Рязань": опубліковано фото та відео збитих іранських "мопедів" у Київській області

Рано вранці жителі Київщини та столиці прокинулися від гучних вибухів – міста області атакували іранські безпілотники, внаслідок чого у Києві пошкоджено дві адмінбудівлі, а у Вишневому - приватний будинок. На уламках одного зі збитих ППО безпілотників виявлено напис "За Рязань".

Начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Небитов опублікував фото уламків іранського дрону, інформує Апостроф .

Збитий ворожий "шахед" виявили в одному з районів Київщини. Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що дрони летіли зі східного узбережжя Азовського моря.

Начальник КМВА Сергій Попко уточнив, що за ранок 14 грудня на Київщині знищено 13 ворожих дронів. Було дві хвилі атаки.

"Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ знищено 13 ворожих дронів. Уламки від збитих БПЛА потрапили в одну адмінбудівлю та ще 4 житлові будівлі отримали незначні пошкодження (Шевченківський район столиці). Люди не постраждали", – зазначив він.