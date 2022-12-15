Росія прикриває репресії всередині країни "українським тероризмом" — ISW

Як наслідок, тамтешні органи безпеки мають все більше свободи в придушенні внутрішнього інакомислення, інформує ZN.ua.

Росія прикриває репресії всередині країни
© Федеральна служба військ національної гвардії Російської Федерації (Росгвардія)

Росія протягом останніх 20 років поширює визначення "тероризму" у своєму законодавстві, а зараз ще й спихає все на діяльність нібито українських "диверсантів". Та насправді такі кроки дають додаткові інструменти силовикам РФ для протидії "неугодным". Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни.

У ISW, коментуючи цю тему, нагадують, що в грудні Госдума внесла нові правки до Кримінального кодексу, цим самим прирівнявши диверсію до теракту.

"Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) перейшла від визначення діяльності ісламістських бойовиків на Кавказі як тероризму до орієнтації тероризму навколо концепції українських "диверсантів", – акцентували в ISW.

А вчора очільник ФСБ Алєксандр Бортніков заявив, нібито зростання терористичної активності в країні пов'язано з діяльністю СБУ.

"Російська влада, здається, використовує тло війни в Україні як зброю, щоб виправдати розширення законодавства про тероризм під виглядом захисту внутрішньої безпеки. Такі заходи, ймовірно, нададуть російським органам безпеки більшу свободу в придушенні внутрішнього інакомислення", – констатують аналітики.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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