Росія прикриває репресії всередині країни "українським тероризмом" — ISW

Росія протягом останніх 20 років поширює визначення "тероризму" у своєму законодавстві, а зараз ще й спихає все на діяльність нібито українських "диверсантів". Та насправді такі кроки дають додаткові інструменти силовикам РФ для протидії "неугодным". Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни.

У ISW, коментуючи цю тему, нагадують, що в грудні Госдума внесла нові правки до Кримінального кодексу, цим самим прирівнявши диверсію до теракту.

"Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) перейшла від визначення діяльності ісламістських бойовиків на Кавказі як тероризму до орієнтації тероризму навколо концепції українських "диверсантів", – акцентували в ISW.

А вчора очільник ФСБ Алєксандр Бортніков заявив, нібито зростання терористичної активності в країні пов'язано з діяльністю СБУ .

"Російська влада, здається, використовує тло війни в Україні як зброю, щоб виправдати розширення законодавства про тероризм під виглядом захисту внутрішньої безпеки. Такі заходи, ймовірно, нададуть російським органам безпеки більшу свободу в придушенні внутрішнього інакомислення", – констатують аналітики.