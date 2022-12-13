Системи ППО Patriot можуть з'явитися на полі бою вже на наступному етапі війни – Резніков

Коли триває війна, зброї завжди буде недостатньо.

Системи ППО Patriot можуть з'явитися на полі бою вже на наступному етапі війни – Резніков
© Олексій Рєзніков/facebook

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що системи ППО є однією з найважливіших складових того, що надають нашій країні партнери. Про це очільник Міноборони повідомив в інтерв’ю CNN.

“Коли у вас триває війна, вам завжди буде недостатньо зброї. Нам потрібно її ще більше, особливо систем ППО, які є пріоритетом номер один для нас”, - зазначив Резніков.

Він вважає, що системи протиповітряної оборони Patriot можуть з'явитися на полі бою в Україні вже на наступному етапі війни.

“Ми вже тривалий час обговорюємо (передачу Україні систем Patriot — ред.) з нашими партнерами, тому що ця система є дорогою та розроблена з високим ступенем складності. Я вважаю, що Patriot також можуть з'явитися на нашому полі бою, але на наступному етапі”, - підкреслив міністр.

Резніков додав, що українські військові щодня намагаються знаходити найкраще рішення для боротьби з іранськими дронами-камікадзе, які запускають російські війська.

Водночас він наголосив, що Україна також потребує дронів.

“Нам також потрібні системи для боротьби з дронами. Радіоелектронна боротьба є дуже важливим напрямком для нас”, - сказав міністр.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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