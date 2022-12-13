Львівські пенсіонери агітували за росію у соцмережі: суд виніс вирок

пенсії, пенсіонери, Пенсійний фонд, скрін

На Львівщині винесли вирок двом пенсіонерам, які розповсюджували в російській соцмережі антиукраїнські повідомлення.

Як відомо з матеріалів першої справи, пенсіонерка Тетяна поширювала на своїй сторінці «рус: вважає класним» у соцмережі «Однокласники» повідомлення антукраїнських пабліків «Наша Батьківщина в наших руках!», «Висловися» та інших користувачів цієї соцмережі, передає zaxid.net .

поліція, штраф

У цих повідомленнях було виправдано агресію Росії проти України. Зокрема, Тетяна Мельник розповсюджувала повідомлення про загиблих російських військових із співчутливими підписами, а також публікації, де височіла російська армія. Тетяна раділа окупації Маріуполя, розповсюджувала брехню про історичну приналежність Криму до Росії.

Пенсіонерка отримала півтора роки випробувального терміну.

поліція, правоохоронці

7 грудня Самбірський районний суд розглянув схожу справу стосовно пенсіонера Івана, який публікував в «Однокласниках» повідомлення проти України, де підтримував війну.

Під час слідства чоловік отримав термін випробувального терміну.


Юлия Александрова, politeka.net





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