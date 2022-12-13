Не може бути й мови – Пєсков про виведення військ з України до кінця року

Прессекретар президента РФ Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков, коментуючи пропозицію Володимира Зеленського про виведення російських військ з території України на Різдво, заявив, що про це не може бути й мови. Про це повідомляє російський Інтерфакс.

"Про це не може йтися і мови", - зазначив речник. Пєсков наголосив, що "українській стороні необхідно приймати ті реалії, які склалися за весь цей час".

"Це реалії, які відбулися через ту лінію, ту політику, яку проводили протягом останніх років п'ятнадцяти, а то й двадцяти керівництво України та сьогоднішній український режим", - підкреслив він.

Прессекретар Путіна додав, "ці реалії говорять про те, що у Російської Федерації з'явилися нові суб'єкти, з'явилися вони внаслідок референдумів, які пройшли на цих територіях".

"Без урахування цих нових реалій будь-яке просування вперед неможливе", - резюмував Пєсков.