Росії потрібен блекаут в Україні, щоб використати це як нібито поразку Європи — Зеленський

Україна вистояла, але більшість електростанцій таки були пошкоджені, інформує ZN.ua.

Росії потрібен блекаут в Україні, щоб використати це як нібито поразку Європи — Зеленський
© Скріншот з відео

Росія завдає ударів по енергосистемі України аби мати бодай якийсь привід заявити про «перемогу» в Україні та поразку європейської спільноти, заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Міжнародній конференції "Солідарність з українським народом" 13 грудня в Парижі.

Він зазначив, що ударами по цивільній інфраструктурі Росія відкрила новий фронт проти України, намагаючись спровокувати гуманітарну катастрофу в масштабі всієї країни.

«Росії потрібен блекаут в Україні, щоб використати це як нібито поразку Європи та всього нашого демократичного спротиву. Ми ж у відповідь заснували новий формат співпраці та робимо все заради країни та українців проти блекаутів та проти енерготерору», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна вже вистояла проти сотень російських ударів різної інтенсивності по енергетиці, однак більшість українських електростанцій таки були пошкоджені або зруйновані обстрілами.

«Всі гідроелектростанції, всі теплові електростанції. Не дай Боже, але уявіть, що б це значило у ваших країнах. Один з російських ударів спровокував відключення усіх атомних блоків наших АЕС. Спрацювала автоматика, на щастя, без інцидентів», - сказав Зеленський, додавши, що лише на поверхневе швидке відновлення енергооб'єктів потрібно щонайменше 1,5 млрд євро.

Президент додав, що щоразу Україна намагається відновити технічну можливість генерувати та постачати електрику, але все одно енергетикам доводиться відключати мільйони українців від постачання через критичний дефіцит електрики. Зокрема, зазначив Зеленський, в момент його звернення близько 12 мільйонів українців відключені від енергопостачання.


Ірина Знась, ZN.ua





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