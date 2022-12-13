Ще мінус 500 окупантів: свіже зведення втрат армії РФ в Україні

Щодня ЗСУ знищують сотні російських окупантів, які ведуть повномасштабну війну проти України. Завдяки професійності українських військових окупаційно-терористичне військо РФ несе рекордні втрати в особовому складі й військовій техніці, інформує Апостроф .

Про загальні бойові втрати ворога станом на 13 грудня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російських окупантів у повномасштабній війні проти України:

особового складу ? близько 95260 (+500) осіб ліквідовано,

танків ? 2966 (+0) од,

бойових броньованих машин ? 5930 (+2) од,

артилерійських систем– 1931 (+2) од,

РСЗВ – 404 (+7) од,

засоби ППО ? 211 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+0),

крилаті ракети ? 592 (+0),

кораблі /катери ? 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4549 (+5) од,

спеціальна техніка ? 170 (+1).

Цього разу в Генштабі ЗСУ не уточнили, на якому з напрямків ворог поніс найбільших втрат за добу.