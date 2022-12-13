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2022-12-13
Ще мінус 500 окупантів: свіже зведення втрат армії РФ в Україні
Щодня ЗСУ знищують сотні російських окупантів, які ведуть повномасштабну війну проти України. Завдяки професійності українських військових окупаційно-терористичне військо РФ несе рекордні втрати в особовому складі й військовій техніці, інформує
Про загальні бойові втрати ворога станом на 13 грудня повідомили в Генштабі ЗСУ.
Втрати російських окупантів у повномасштабній війні проти України:
- особового складу ? близько 95260 (+500) осіб ліквідовано,
- танків ? 2966 (+0) од,
- бойових броньованих машин ? 5930 (+2) од,
- артилерійських систем– 1931 (+2) од,
- РСЗВ – 404 (+7) од,
- засоби ППО ? 211 (+0) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів – 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+0),
- крилаті ракети ? 592 (+0),
- кораблі /катери ? 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4549 (+5) од,
- спеціальна техніка ? 170 (+1).
Цього разу в Генштабі ЗСУ не уточнили, на якому з напрямків ворог поніс найбільших втрат за добу.
Ліза Бровко, Апостроф