Ще мінус 500 окупантів: свіже зведення втрат армії РФ в Україні

Щодня ЗСУ знищують сотні російських окупантів, які ведуть повномасштабну війну проти України. Завдяки професійності українських військових окупаційно-терористичне військо РФ несе рекордні втрати в особовому складі й військовій техніці, інформує Апостроф.

Про загальні бойові втрати ворога станом на 13 грудня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російських окупантів у повномасштабній війні проти України:

  • особового складу ? близько 95260 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків ? 2966 (+0) од,
  • бойових броньованих машин ? 5930 (+2) од,
  • артилерійських систем– 1931 (+2) од,
  • РСЗВ – 404 (+7) од,
  • засоби ППО ? 211 (+0) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів – 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+0),
  • крилаті ракети ? 592 (+0),
  • кораблі /катери ? 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4549 (+5) од,
  • спеціальна техніка ? 170 (+1).

Цього разу в Генштабі ЗСУ не уточнили, на якому з напрямків ворог поніс найбільших втрат за добу.


Ліза Бровко, Апостроф





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