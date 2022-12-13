СБУ: російський агент проведе за ґратами 14 років – вирок суду

До 14 років позбавлення волі суд засудив російського агента, який передавав російським агресорам позиції ЗСУ у Краматорську, повідомляє телеграм-канал СБУ.

Основним завданням ворожого агента було виявлення бойових позицій ЗСУ та Національної гвардії у Краматорському районі. Крім того, він передавав місця дислокації та маршрути переміщення працівників українських правоохоронних органів на території регіону.

Зрадника було затримано з поличками внаслідок спецоперації контррозвідки СБУ у Донецькій області у травні цього року.

Ним виявився місцевий мешканець, якого після початку повномасштабного вторгнення завербував представник спецслужб Росії.

У поле зору агресора він потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлював серед оточуючих. Зловмисник розповідав про «швидке» захоплення українського міста та встановлення там проросійської влади.

За завданням загарбників, зрадник об'їжджав територію Краматорська та фіксував переміщення українських військ.

Інформацію російський агент передавав своєму куратору у вигляді позначок геолокацій на електронних картах. Для комунікації використовували анонімні месенджери.

За це зловмисник отримував винагороду від російських кураторів.

Внаслідок слідчо-оперативних дій співробітники СБУ викрили російського агента та задокументували його злочинні дії.

Плани ворога щодо використання переданих зрадником розвідданих для прицільних ракетних ударів по Краматорську були зірвані.

На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за ч. 7 ст. 111-1 (надання державі-агресору допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України) Кримінального кодексу України. Попереду у нього довгі 14 років за колючим дротом та тавро зрадника.