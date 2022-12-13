Російські Клинці від вибухів трясло, як під час землетрусу: фото

У Брянській області країни-терористки РФ вночі пролунали потужні вибухи в районах розташування військових частин.

Про це повідомили місцеві росіяни, передає "Репортер", інформує Апостроф .

За попередньою інформацією, один удар був завданий по Клинцях на Брянщині, де дислокуються підрозділи 144-гвардійської мотострілецької дивізії 20-ї гвардійської загальновійськової армії Росії - військова частина 12721.

Місцеві написали, що їхні будинки трусилися від вибухів, як під час землетрусу. Російські регіональні телеграм-канали також зауважили потужність ударів по військових частинах.

Ще один вибух стався у Климово - там розташовано 1329-а центральна база засобів зв'язку – військової частини 47144.